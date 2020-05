Boxe : Joshua pas avant octobre ?

Eddie Hearn, promoteur d’Anthony Joshua, s’est exprimé au sujet du prochain combat de son protégé… qui ne sera pas pour tout de suite !

«Avec tout ce qui se passe et le fait qu’on n’a aucune idée de la date à laquelle on pourra (organiser l’évènement, ndlr) en public et avec quelle quantité de public, ce ne sera pas cet été» a expliqué le promoteur d’ Anthony Joshua, d’après le Daily Mail.

«Je pense que ce sera dans une fenêtre qui va d’octobre à décembre. Le plus tôt sera le mieux parce que nous aimerions qu’il n’y ait pas une année entre ses deux combats».