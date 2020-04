Boxe : quand Tyson Fury se moque de Deontay Wilder !

En février dernier, Tyson Fury avait facilement pris le dessus sur Deontay Wilder, remportant ainsi le titre WBC des poids lourds. Plus d’un mois après, le Gypsy King estime que ce fut l’un des combats les plus faciles de sa carrière.

Interrogé par Sky Sports, le Britannique ne s’est pas privé d’assurer qu’il avait été déçu par la prestation de son adversaire au début de l’année, estimant que ce fût «l’un de ses combats les plus faciles».

«Je me suis préparé pour affronter le meilleur combattant de la planète, je me suis préparé pour le puncher le plus vicieux qu’il m’ait été donné d’affronter. Et je dois dire que j’ai été déçu. Ce n’est pas vraiment le défi que j’avais accepté, celui pour lequel je me suis entraîné si dur. Bien que ce fut une grande victoire pour ma part et un gros combat, il m’a cependant semblé que Wilder n’était peut-être pas tout à fait lui-même. Je me suis entraîné pour une ‘battle royale’ et ce n’est pas ce que j’ai obtenu», confie Tyson Fury dans des propos relayés par RMC.