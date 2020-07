Boycott publicitaire sur Facebook : Mark Zuckerberg reste de marbre

Avec la campagne #StopHateForProfit amorcée le 17 juin, plusieurs annonceurs ont suspendu leur publicité sur facebook.

Cet acte loin d’ebranler le patron du géant des réseaux sociaux, il pense qu’ils reviendront.

Mark Zuckerberg reste de marbre, face à la campagne de boycott publicitaire contre Facebook, qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Pas question, retorque le patron de la plateforme, de se laisser influencer par ceux qui réclament une régulation plus stricte des messages.



“Nous n’allons pas changer nos règles ou notre approche sur quoi que ce soit à cause d’une menace contre un faible pourcentage de nos revenus”, a lancé jeudi Mark Zuckerberg dans un message à ses employés, avant d’ajouter :

”À mon avis, ces annonceurs seront de retour assez vite sur la plateforme.”

En effet, pour lutter contre la prolifération de fake news et de messages racistes et antisémites sur la plateforme qui rassemble chaque jour 1,73 milliard d’utilisateurs.plus de 600 entreprises et organisations à l’échelle mondiale, dont Pfizer, Starbucks, Coca-Cola, Lego, Honda, Adidas et les sept plus grandes banques canadiennes ont décidé temporairement de ne pas faire de la publicité sur Facebook.