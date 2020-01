Brad Pitt : l’acteur de «Once Upon a Time… in Hollywood» s’enflamme pour Bradley Cooper

Brad Pitt avait déjà révélé qu’il avait mis fin à toutes ses addictions suite à son divorce d’Angelina Jolie, mais il vient de dévoiler qu’il a été aidé par Bradley Cooper pour y arriver.

C’est sur la scène du National Board of Review Annual Awards Gala qu’il a évoqué son combat pour changer son hygiène de vie, après avoir reçu le prix du Meilleur second rôle pour son travail dans Once Upon a Time… in Hollywood.

«Ce mec est un ange. Et c’est grâce à lui que je suis devenu sobre. Et depuis, chaque jour est meilleur que le précédent. Merci, mec», a-t-il expliqué au pupitre, comme le relaye Harper’s Bazaar.

Un long combat

Brad Pitt avait révélé en 2017, un peu moins d’un an après l’annonce de son divorce d’Angelina Jolie, avoir «commencé une thérapie» et entamé son chemin vers la sobriété.

«Je ne me souviens pas d’une journée depuis que j’ai quitté l’université où je n’ai pas bu ou fumé un joint, ou autre chose. (…) J’ai tout arrêté, à part l’alcool, quand j’ai fondé une famille. (…) Je suis vraiment heureux aujourd’hui, ça fait six mois (que je n’ai pas bu), c’est un peu doux-amer, mais j’ai retrouvé mes sensations. Je pense que ça fait partie du défi humain : soit vous êtes dans le déni toute votre vie, soit vous trouvez des réponses et vous évoluez», avait-il confié dans le magazine GQ.