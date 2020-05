Bryan Adams : après ses propos racistes et xénophobes, il demande pardon aux Chinois

En début de semaine, alors qu’il devait se produire sur la mythique scène du Royal Albert Hall de Londres pour plusieurs dates, Bryan Adams affichait sa colère sur les réseaux sociaux à la suite de l’annulation de ses shows face à la crise sanitaire Covid-19.

Sous une vidéo de lui chantant un de ses vieux tubes, l’artiste écrivait : «Merci à des p… de mangeurs de chauve-souris et vendeurs dans des marchés d’animaux qui créent le virus, cupides bâtards. Le monde entier est sur pause, sans oublier les milliers (de personnes) qui ont souffert ou sont morts du virus. Mon message pour eux : “devenez végans ” !»

De violents propos racistes et xénophobes visant la communauté chinoise et dénoncés par cette dernière. «C’est tellement irresponsable et tellement raciste, déclarait Amy Go, responsable du Conseil national sino-canadien. C’est une star canadienne et il alimente les flammes du racisme anti-chinois, en contribuant à la hausse des railleries haineuses et des attaques flagrantes (physiques) contre les personnes chinoises et asiatiques au Canada et partout dans le monde».

Deux jours après son coup de sang, face au tollé 2.0, Bryan Adams a fini par présenter ses excuses sur Instagram. Toujours accompagné d’une vidéo de lui chantant avec sa voix cassée, l’interprète du bien nommé Please Forgive me (S’il te plait, pardonne moi en français) tente de limiter la casse en écrivant : «Je voulais juste pousser un coup de gueule sur l’horrible cruauté animale dans ces marchés, qui sont l’une des sources possibles du virus, et promouvoir le véganisme. J’ai de l’amour pour tout le monde». Reste à savoir s’il sera entendu.