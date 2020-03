« Budgets anti Covid19 en Afrique, une belle blague», Simon Narcisse Tomety

Le professeur Narcisse Simon Tomety n’est pas resté de mabre face à la propagation de la pandémie de Coronavirus qui dicte sa loi dans plusieurs africains sur tous les continents.

Dans une opinion publiée sur les réseaux sociaux, l’ex Directeur de l’école de la nouvelle conscience regrette le budget affecté par chaque pays africain pour lutter contre la maladie.

Lire l’intégralité de son opinion.

Budgets anti Covid19 en Afrique, une belle blague

Chaque pays africain doit reconsidérer son budget 2020 pour en faire un budget de guerre systémique. C’est une urgence nationale. Le confinement n’est que le début de cette guerre avec ses exigences en hygiène.

Je me pose beaucoup de questions sur la gouvernance dans nos pays africains : laissons nos chantiers de modernité visuelle pour soutenir les personnes vulnérables. C’est là l’urgence africaine. La beauté de nos villes peut toujours attendre. Que vaut une ville si des milliers de cadavres jonchent nos quartiers et villages? Nous n’aurons que des cités fantômes. Et nous ne voulons pas de cela.

Les BTP qui sucrent certains peuvent attendre afin qu’on draine les ressources vers les dépenses sociales capitales et vitales.

J’ai passé en revue les ressources budgétaires de chaque pays sur le coronavirus et je trouve cet effort financier de ridicule et même d’inconséquent. Inadmissible parce que nos capacités d’analyse des systèmes complexes et d’une crise sanitaire mondiale sont trop lacunaire encore. Nous ne faisons pas d’analyse des implications stratégiques de ce virus sorcier, j’entends Covid19.

Il s’agit de constituer un budget de guerre sanitaire et microbienne mondiale.

L’Afrique est le maillon le plus faible sur les plans de la gouvernance publique, de la santé, de l’alimentation, de la nutrition, de l’hygiène et de l’eau. Le drame, c’est le continent qui bat le record mondial de l’illettrisme, de l’endoctrinement religieux, de la dictature avec son système de criminalisation de la pensée et de la parole. Combien d’Africains sont déjà informés des ravages de ce virus ? Je m’incline devant la mémoire de cette digne femme députée du Burkina Faso décédée des suites de ce virus. Elle nous envoie un signal fort

L’heure est très grave car toutes nos tares s’affichent sur le tableau lumineux de ce virus de merde.

Non! L’heure n’est plus à la haine-barrière mais à la cohésion sociale africaine et dans chaque pays. L’heure n’est plus au gaspillage de la qualité des ressources humaines mais à la valorisation des intelligences et passions patriotiques africaines.

L’heure est très grave et il faut en prendre conscience. Un sursaut de solidarité est indispensable sans quoi les populations vulnérables seront décimées car leurs défenses immunitaires sont déjà problématiques.

Professeur Simon Narcisse Tomety