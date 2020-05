Bundesliga : Dortmund s’impose, Leverkusen s’offre Mönchengladbach, le Bayern déroule

Rafael Nadal est sans aucun doute l’un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps. Son agent a révélé que le tennisman espagnol a toujours souhaité faire partie de l’élite !

«Quand j’ai signé Rafa en 2005, je sais maintenant que lui pensait qu’il avait quelque chose de spécial et qu’il pourrait être l’un des meilleurs joueurs de l’histoire ! De mon côté, je pensais aussi qu’il pouvait gagner au moins un Grand Chelem mais je n’ai jamais pensé à six, sept, huit… et maintenant 19 ‘! D’autant que l’Espagne n’avait pas un grand passé dans le tennis même si nous avons eu des champions. Quand j’allais le voir à Majorque et qu’il était tout jeune, je me souviens qu’il ne parlait que de tennis, de s’améliorer, de s’entraîner encore et encore. Il n’évoquait jamais ses envies, ses ambitions, il ne pensait qu’au présent, à ce qu’il voulait accomplir quotidiennement pour devenir un meilleur joueur de tennis», a expliqué Carlos Costa dans des propos rapportés par We Love Tennis.