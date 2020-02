Bureau d’union d’entité de la FLLAC – UAC : le Bureau de Keneth Fandohan dresse un bilan épique

En marge de la cérémonie de remise d’attestions au étudiants ayant participé au séminaire sur l’entrepreneuriat et l’art oratoire organisé par la faculté des lettres langues art et communication, Keneth Fandohan, président Bureau d’union d’entité de la FLLAC/UAC a présenté un bref bilan de gestion au premier semestre. Un bilan unanimement salué par ses pairs étudiants, en raison de la qualité des réalisations. C’était le jeudi 13 février 2020 à l’Université d’Abomey-Calavi.

Distribution de tickets bus et restaurants à plusieurs centaines d’étudiants chaque mois, mise en place d’une boite à suggestions pour permettre aux étudiants de prendre part à la gestion de leur entité, formation en leadership féminin, distribution de carte sésame pour des prises en charge gratuite des étudiants indisposés ou souffrants, instauration de la cérémonie des couleurs ou salut au drapeau, campagnes périodiques de salubrité, formation en entrepreneuriat, viennoiserie, art oratoire et prise de parole en public suivie d’attestions et, la liste n’est pas exhaustive.

Six mois seulement d’exercice et le Bureau d’union d’entité de la Faculté des lettres, langues, arts et communication (BUE-FLLAC), sous le leadership de son président Keneth Fandohan a convaincu les étudiants.

Composé de jeunes engagés, dynamiques et à l’écoute de leurs pairs, le BUE-FLLAC au-delà d’une simple mission de représentation et d’intermédiaire entre la communauté estudiantine et les autorités de la Fllac, se montre chaque jour préoccupé par l’autonomisation, l’accomplissement et la réussite de chaque étudiant de la faculté.

En dépit de ses grandes réalisations unanimement saluées par la communauté estudiantine même celle d’autres facultés, le BUE-Fllac ne tarie pas d’inspirations. A preuve, le Bureau a annoncé d’autres initiatives pour le total épanouissement des étudiants les prochains mois notamment, le projet «Je parraine un étudiant de la Fllac», une initiative d’envergure sociale pour accompagner les étudiants dans l’acquisition des documents didactiques et photocopies.

Au fait, le bureau que conduit Keneth Fandohan entend limiter les difficultés liées aux moyens financiers pour leurs pairs. C’est sans compter la traditionnelle Journée de l’étudiant de la Fllac à laquelle, le BUE mandature 2019-2020 entend également donner un cachet spécial.

L’étudiant doit retrouver ses lettres de noblesse, tel est le leitmotiv du BUE-Fllac qui a convié à l’occasion, les étudiants à une communication sur le thème «Comment utiliser la force qui est en vous pour réussir». Animé par Steeve Facia, animateur télé et promoteur de Média communication, le présentateur a partagé de nombreuses expériences avec les participants avant de les inviter à l’action.

Dans sa présentation, l’orateur a insisté sur comment réaliser et entretenir ses rêves. Très satisfait de leur participation à cette initiative inédite d’une représentation estudiantine à l’Uac, Victor Vitangni, au nom des bénéficiaires et camarades étudiants a salué le dynamisme de cette mandature du BUE-Fllac et surtout cette initiative qui participe de l’autonomisation de la jeunesse estudiantine.

Il faut signaler que cette présentation de bilan s’est faite en marge de la cérémonie de remise d’attestions aux participants de la formation en art oratoire, viennoiserie et autres.

Par Bidossessi WANOU