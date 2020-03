Burkina Faso : le nombre de cas positifs de coronavirus passe à 15

En l’espace d’une semaine, le nombre de cas positifs de coronavirus au Burkina Faso est passé de deux (2) à quinze (15), indique un communiqué du ministère de la Santé.

Dans le communiqué parvenu à APA lundi, la ministre de la Santé, Dr Léonie Claudine Lougué fait le point de la situation de la maladie à coronavirus (COVID-19), à la date du 15 mars 2020.

«Ce dimanche 15 mars 2020, le ministère de la santé a reçu de nouveaux résultats des examens de laboratoires des cas suspects prélevés par des Equipes d’intervention rapide (EIR)», peut-on lire.

Il en ressort que le Burkina Faso a enregistré huit nouveaux cas de coronavirus, portant à 15 le nombre de cas, depuis l’annonce de cas le lundi 9 mars dernier.

Le même communiqué gouvernemental précise que six suspects ont été testés négatifs. Le coronavirus apparu en décembre en Chine, a déjà infecté plus de 170 000 personnes dans le monde et tué 6500 patients, selon des chiffres de ce lundi en mi-journée.