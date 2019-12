Burkina : Kemi Seba écope d’un an de prison avec sursis et une amende de 2 millions de Fcfa

Accusé d’avoir tenu des “propos outrageants” à l’encontre du président Roch Marc Christian Kaboré, le militant anticolonialiste franco-béninois Kémi Séba, fondateur et président du mouvement Urgences panafricanistes est condamné à un an de prison avec sursis et une amende de deux millions de Fcfa par le parquet ce jeudi 26 décembre 2019.

L’activiste franco-béninois a été arrêté samedi à Ouagadougou, après avoir participé à une conférence sur le franc Cfa. Il aurait tenu des «propos outrageants» à l’encontre du président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré.

Selon le responsable du «Front anti-CFA» qui organisait le débat, Hervé Ouattara, «Kémi Séba a été interpellé à son hôtel dans l’après-midi du samedi par des éléments de la gendarmerie nationale».

«On lui reproche d’avoir tenu des propos outrageants contre le président du Faso et une tentative de démoralisation des éléments engagés dans la lutte contre le terrorisme», a déclaré Hervé Ouattara.

D’après son avocat, Me Farama Prosper «Il aurait dit que le chef de l’État était une passoire politique, que si M. Kaboré ne prenait pas ses responsabilités, il serait châtié par la jeunesse… On lui reprocherait aussi d’avoir tenu des propos qui pourraient démoraliser ceux qui se battent au Burkina» contre le terrorisme.

Ecouté par le procureur ce jeudi 26 décembre 2019, le parquet requiert un an de prison avec surcis et une amende de deux millions à l’encontre de Kèmi Séba.