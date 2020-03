Burna Boy : l’artiste console l’acteur Idris Elba testé positif pour le Covid-19

Nominé aux Grammy Awards, Burna Boy a quelques mots d’encouragement pour l’acteur hollywoodien Idris Elba qui a récemment été testé positif pour le coronavirus.

Idris Elba a choqué le monde en annonçant qu’il avait été testé positif pour le coronavirus bien qu’il ne présente aucun symptôme du virus. Des millions de fans de l’OIF et d’autres célébrités ont envoyé des voeux sincères et Burna Boy est le dernier à le faire.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020