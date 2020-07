But sur coup-franc direct à Juventus : Cristiano Ronaldo vainc le signe indien

Cette fois ci, ça a marché ! Et le quintuple ballon d’or retrouve sa confiance ! En effet, depuis son arrivée chez les turinois en été 2018, Cristiano Ronaldo n’a pas marqué un seul but sur coup franc, un mauvais sort que la star portugaise a rompu ce samedi 4 juillet 2020 dans le derby face au Torino (4-1).

Dans une rencontre où le score tournait largement à la faveur des Bianconeris (2-0), Cristiano Ronaldo exécute un somptueux coup franc à la 61e minutes, un tir qui va mourir dans le cage des Toro pour mettre fin à une série de 42 tentatives infructueuses du joueur sous les maillots de la Vieille Dame.

Pour l’attaquant de 35 ans,c’est un soulagement. «Il fallait que je marque sur coup franc pour retrouver ma confiance» a t-il fait savoir en conférence de presse d’après match.

Il ajoute: «Honnêtement, je ne pensais pas que c’était un problème et à la fin du match, le coach est venu me voir et m’a dit ”enfin”».

Pour rappel, Cristiano Ronaldo occupe la sixième place des meilleurs buteurs sur coup franc de l’histoire de football avec désormais 63 buts marqués dans l’exercice.

Par Ghislain LALEYE