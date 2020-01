«Ça a été un grand regret pour moi», Will Smith parle de la relation qu’entretenait Tupac avec Jada Pinkett

De passage au micro du Breakfast Club, Will Smith a admis qu’il était très jaloux de l’amitié qui liait son épouse Jada Pinkett à Tupac.

En effet, l’actrice et le rappeur ont été au lycée ensemble et sont restés très proches jusqu’à l’assassinat de ce dernier en 1996.

A l’époque, Will Smith , qui a épousé Jada Pinket en 1997, refusait tout simplement d’adresser la parole à l’interprète de California Love.

«On a été dans la même pièce tous les deux plusieurs fois et je ne pouvais pas lui parler. Et il n’allait pas me parler si moi je ne lui parlais pas», a-t-il expliqué.

Un grand regret

«Ça a été un grand regret pour moi parce que je n’arrivais pas à m’ouvrir pour interagir avec Tupac. Il y avait ce petit quelque chose parce qu’ils avaient grandi ensemble et ils s’aimaient. Mais il n’y a jamais rien eu de sexuel entre eux. Il était l’image de la perfection, mais elle était avec le Fresh Prince», a continué Will Smith.