Cadhp : des précisions sur le retrait du Bénin du protocole de saisine directe par les citoyens

Invité spécial dans le JT de 20h de la chaîne nationale, le porte-parole du gouvernement, Me Alain Orounla a apporté des précisons sur le retrait du Bénin du protocole de saisine directe de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Cadhp) par les citoyens.

Le Ministre de la communication et de la poste, Me Alain Orounla a confirmé la décision du gouvernement de retirer le Bénin du protocole qui permet à un citoyen de saisir directement la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Cadhp). D’après le porte-parole du gouvernement, la Cadhp va au-delà de ses compétences.

« Elle a démontré et continue de démontrer qu’elle s’éloigne de son champ de compétence, de laisser jouer les mécanismes principaux des droits de l’homme pour lesquels le gouvernement milite à savoir les dénonciations éventuelles à la commission des droits de l’homme qui est le bras armé, l’instrument le plus approprié pour saisir la cour lorsqu’elle constate qu’il y a des allégations de violation des droits de l’homme », a-t-il précisé.

Toutefois, le Bénin se réclame toujours membre de la communauté. « Nous sommes toujours membre de la communauté, nous sommes membre et partie à la charte africaine des droits de l’homme. Nous restons sous la juridiction de la Cour Africaine des Droits de l’Homme mais nous refusons de subir des égarements au mépris de notre législation interne et même de la législation communautaire puisque la juridiction en question se permet de parasiter des champs de compétence d’autres juridictions internationales, de rendre des décisions entre particuliers alors que le protocole n’autorise que des décisions rendues contre l’État béninois », a-t-il souligné.