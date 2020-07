Calavi – Inondation : relogement de quelques étudiants sinistrés en résidence universitaire

Les récentes pluies qui se sont déversées sur la commune d’Abomey-Calavi ont causé l’inondation de plusieurs habitations, notamment dans le village universitaire. Plusieurs étudiants, ont vu impuissants, leurs chambres se remplir d’eau.

Selon un communiqué de la Fédération nationale des étudiants du Bénin (Fneb), signé par son premier secrétaire général Isaac Adjidjan, la ministre de l’enseignement supérieur en collaboration avec le Centre des œuvres universitaires et sociales d’Abomey-Calavi (Cous-Ac) aurait décidé d’octroyer des résidences universitaires (cabines) aux étudiants résidents dans le village universitaire (Zogbadjè Cité la victoire, quartier latin et environ) qui sont en session et touchés par ladite inondation.

En effet, s’étant dépêchée sur les lieux quelques jours plus tôt pour faire le constat, la fédération n’est pas restée sourde au cri de cœur des étudiants victimes de l’inondation. Elle a donc sollicité le secours des autorités de tutelle pour l’absorption des eaux dans les habitations identifiées à cet effet ou octroyer des résidences pour les étudiants concernés pour quelques jours.

Cette requête de la Fneb vise principalement à soulager les étudiants sinistrés en composition pour les sessions de fin de semestre puisqu’ils n’arrivent plus à étudier et dormir convenablement en raison de l’eau qui envahi leurs habitations.

Le président du Bureau exécutif fédéral (Bef) Wenceslas Edoh Acakpo invite donc tous ses camarades concernés par la présente décision à s’inscrire sur la page Facebook «Fnebofficielle» en indiquant leur filière, nom, prénoms et zone de location inondée.

Ceci du mercredi 1er au jeudi 02 juillet 2020 à 12h 00. Il les informe par ailleurs que l’intégration commence le jeudi 02 juillet 2020.

Par Anani Anthelme TOHOUN