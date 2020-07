Calavi : les moyens de transports à l’épreuve de la mesure de distanciation sociale

A Abomey-Calavi et environs, il est pratiquement impossible de respecter la distanciation physique dans les transports, précisément les mini bus communément appelés «tôkpa-tôkpa».

La vie reprend progressivement son cours depuis quelques jours dans les communes du Bénin. Avec la levée progressive des barrières physiques à travers le monde, les activités économiques, les transports et autres reprennent. Mais, le pays fait de nouveau face à une vague de contamination exponentielle au coronavirus.

D’Abomey-Calavi à Cotonou ou de Cococodji à Cotonou, le constat est le même. Les conducteurs de mini bus et autres peinent à respecter les mesures de distanciation. Et comme raisons, ils évoquent l’impossibilité de pratiquer un prix pouvant couvrir les différentes dépenses auxquelles ils font face aux clients, puisque ces derniers l’assimileraient à de l’escroquerie, surtout avec la nouvelle hausse des prix du carburant.

D’autres, encore plus incrédules se disent que si le directeur général du Samu a été contaminé malgré toutes les dispositions sécuritaires mises en place dans les centres de prise en charge, qu’en serait il des pauvres citoyens qui n’ont que leurs «masques non lavées de deux semaines» ? Pour eux, le témoignage du directeur contient beaucoup d’incohérences. De plus, les usagers de ces différents transports semblent insoucieux de l’évolution progressive de la pandémie au Bénin.

Dans ces conditions, les autorités se doivent de relever un nouveau défi : comment faire respecter la distanciation sociale d’un mètre au moins tout en permettant aux citoyens de continuer à bénéficier du service des transports publics? La réponse reste un vrai dilemme auquel font face les forces de sécurité et les autorités polico-administratives.

Quand on se réfère à certaines métropoles dans lesquelles la pandémie continue de faire ravage malgré tous les moyens dont ils disposent, la situation du Bénin est très préoccupante.

Va t-on alors vers une nouvelle suspension du transport en commun?

Par Anani Anthelme TOHOUN