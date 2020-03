Cameroun : il décapite sa fillette de 8 ans pour la manger

Au Cameroun précisément dans le quartier Djipordé situé dans la commune de Lagdo, un homme âgé de 45 ans a décapité sa fillette de 8 ans pour la manger.

D’après le site d’information 237online.com, cette scène macabre s’est produite dans la soirée du lundi 16 mars dernier. Le quadragénaire H. P. a saisi sa fille âgée de 8 ans et l’a découpé en morceaux. Le présumé meurtrier lui aurait coupé la tête et après avoir soigneusement nettoyé cette partie du corps, l’aurait placé dans une marmite pour la cuisson. Des ingrédients auraient même été apprêtés pour la circonstance. Mais il aurait été stoppé dans son élan par la population. D’après des témoins, rapporte le média, H. P. était rentré le jour du drame de ses balades ivre, tenant à la main un peu de légume, une petite quantité d’huile de cuisine et de pâte d’arachide.

Une fois, le seuil de la porte de son domicile franchi, celui-ci aurait bondi sur sa fille aînée et aurait essayé de la maîtriser. Cette dernière lui aurait filé entre les doigts avant de s’enfuir de la maison. C’est alors qu’il jettera, apprend notre source, son dévolu sur sa cadette, âgée d’environ huit ans. «Alertés par la sœur aînée qui avait réussi à s’échapper, nous nous sommes déportés au domicile de H. P. et c’est comme ça que nous l’avons surpris dans sa sale besogne. Il avait déjà décapité la petite fille et nettoyé la tête qu’il avait placée dans une casserole. Quand il nous a aperçus, il s’est enfui et est allé se réfugier chez le chef du quartier. C’est d’ailleurs ce dernier qui a fait appel aux éléments de la brigade de gendarmerie de Djipordé qui sont venus le chercher», a temoigné un voisin.

Au moment de ce crime crapuleux, l’épouse du présumé assassin ne se trouvait pas à la maison. «Cela fait plusieurs jours que sa femme n’est pas dans la ville. La pauvre, je pleure son sort. Elle laisse deux enfants en parfaite santé et brusquement elle apprendra qu’un est mort, pas parce qu’il était malade ou par accident mais que tué par son père qui en plus voulait le manger», a déclaré une autre habitante de Djipordé.

A noter que le présumé meurtrier croupit désormais dans les geôles de la brigade de gendarmerie en attendant d’être fixé sur son sort.