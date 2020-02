Cameroun : lancement d’un nouveau recrutement de 549 enseignants dans les universités publiques

Ce vendredi 14 février 2020, le Gouvernement camerounais a lancé un recrutement de 549 nouveaux enseignants dans les huit universités publiques au titre de l’exercice 2020. Cette seconde vague fait suite au recrutement de 1000 enseignants lors de la première vague en décembre 2019.

Ce recrutement se déroule sous la coordination du ministre chargé de l’enseignement supérieur, suivant les dispositions réglementaires en vigueur. Chaque candidat est invité à déposer son dossier dans l’une des huit universités de son choix au plus tard le 21 mai 2020, délai de rigueur. Les postes sont répartis ainsi qu’il suit : université de Bamenda (72 postes), Buea (71 postes), Douala (70 postes), Dschang (61 postes), Maroua (57 postes), Ngaoundéré (71 postes), Yaoundé 1 (71 postes), et Yaoundé 2 (56 postes). Vingt autres enseignants seront recrutés dans le cadre du quota de régulation. S’agissant des camerounais résidant à l’étranger, ceux-ci pourront déposer leurs dossiers dans les missions diplomatiques et les postes consulaires. Ce recrutement est ouvert, en effet, aux Camerounais âgés au plus de 45 ans révolus au 1er octobre 2020 et titulaires d’un doctorat ou d’un PHD.

Il faut rappeler que le 13 novembre 2018, Paul Biya avait ordonné un recrutement spécial de 2 000 enseignants titulaires du doctorat-PHD dans les universités d’État pour renouveler le personnel de ces institutions et lutter contre le chômage des diplômés. 1000 enseignants ont été recrutés en 2019, 549 seront en 2020 et 500 en 2021.