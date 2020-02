Cameroun : Paul Biya souffle sa 87ème bougie

Ce jeudi 13 février 2020, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, célèbre son 87 ème anniversaire.

Selon plusieurs médias camerounais, la résidence de Mvomeka’a, du Chef de l’Etat, Paul Biya sera , serait le lieu choisit pour célébrer ses 87 bougies. Et cela sera en compagnie de son épouse Chantal, de ses enfants et quelques proches et amis.

Né le 13 février 1933 à Mvomeka’a, dans l’arrondissement de Meyomessala, département du Dja-et-Lobo, région du Sud, il dirige le Cameroun depuis 38 ans après la démission de l’ex-président Ahmadou Ahidjo en 1982 dont il fut d’ailleurs le premier ministre de 1975 à 1982.