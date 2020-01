Caméroun : ruiné par sa petite amie, un français devient «pousseur» pour payer son billet retour

Après avoir été ruiné par sa petite amie camerounaise qu’il a rencontré en ligne il y a six mois, un français est désormais contraint à travailler comme «pousseur» non seulement pour joindre les deux bouts mais aussi et surtout pour le payement de son billet retour en France.

Selon le site caremounlink qui a rapporté l’information, la victime a été découverte aux abords d’un carrefour populaire de Douala avec une poussette chargée de marchandises. Français de nationalité, il raconte sa mésaventure avec Brenda la camerounaise, sa bien-aimée qu’il a rencontrée sur les réseaux sociaux. Ce dernier n’a pas hésité à la rejoindre mais il sera très tôt désenchanté.

« Après deux mois d’échanges, je me suis résigné à venir la rencontrer au Cameroun avec en poche environ 100.000 euros. Au début nous logions à l’hôtel Awka, Brenda et moi. Nous voyagions beaucoup à travers le pays. Des jours durant, je m’étais décidé à l’épouser » a-t-il confié aux confrères, la sueur au front.

Il a ajouté que Brenda lui aurait proposé d’acheter un terrain et de construire leur propre maison. « La maison devait coûter environ 50.000 euros. Une somme que je n’ai pas hésité de sortir parce que je lui faisais désormais confiance ». Un mois plus tard, poursuit-il, elle lui aurait montré une maison en construction et qu’elle aurait besoin de plus d’argent pour terminer les finitions du bâtiment.

« Je lui ai donné et il ne me restait plus que 3 000 euros. Quelques jours après, Brenda avait disparu et ne répondait plus à mes appels. C’est aisni que je me suis rendu compte que j’ai été berné comme un débutant», s’est indignée la Victime avant de conclure que «pour rentrer j’étais résigné à faire de petits boulots pour se tirer d’affaire, payer mon billet retour et rentrer en France».