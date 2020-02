Cameroun : un expert en droit des affaires retrouvé calciné dans son véhicule

Au Cameroun, les spécialistes du droit des affaires et de l’automobile à l’Ouest sont éplorés par la disparition tragique d’un des leurs dans des circonstances troubles. Me Jean Claude Simo a été retrouvé calciné dans son véhicule, rapporte le site d’information Cameroonweb.com.

Le drame s’est produit dans la nuit du 18 au 19 février dernier. D’après le média, inscrit au barreau du Cameroun, Me Jean Claude Simo, spécialiste du droit des affaires et de l’automobile a été retrouvé raide mort et entièrement calciné, à bord de son véhicule de marque Land Rover de couleur grise, à une quinzaine de mètres de son domicile au quartier Kamkop, dans l’arrondissement de Bafoussam 3e.

Selon des témoignages recueillis auprès de son entourage, ceux-ci disent avoir entendu un bruit bizarre dans la nuit sans savoir de quoi il était question.

C’est ainsi que les plus curieux sont sortis et ont fait la découverte macabre. Immédiatement, ils ont alerté les forces de l’ordre et les sapeurs-pompiers qui sont arrivés avant d’éteindre le feu. Comme on pouvait s’y attendre, son cabinet dénommé «Me Simo Jean Claude et associés» a été aussitôt fermé. Selon le média, il se susurre la thèse d’un règlement de compte de la part de ses créanciers.

Mais en attendant les résultats des enquêtes sur les tenants et aboutissants de ce drame, la dépouille de l’illustre disparu a été transportée à la morgue de l’Hôpital régional de Bafoussam, après constatation du médecin légiste et du procureur de la République.