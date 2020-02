Cameroun : voici la réponse du père de l’enseigant poignardé à Paul Biya

Ce jeudi 13 février 2020, la ministre des enseignements secondaires, Nalova Lyonga a reçu en audience le père du jeune professeur de mathématiques tué par son élève au lycée de Nkolbisson à Yaoundé.

Vêtu de noir, Etienne Njomi est allé exprimer toute sa gratitude au gouvernement pour l’élan de solidarité et de compassion de toute la Nation et son implication dans l’organisation des obsèques de son fils. «Les personnes devant qui je passais compatissaient sincèrement à ma douleur et celle de ma famille. Nous avons finalement gardé cet enfant là où il devait être. A un moment donné je n’y croyais plus. Mais la République s’est impliquée et nous avons pu aller le mettre dans mon village natal», a-t-il fait savoir.

A cette occasion, le père du défunt Boris Kevin Njomi Tchakounte dit avoir été surpris par la lettre du président de la République, Paul Biya. «Je me suis retrouvé avec une lettre écrite du Chef de l’Etat, qui a transité par ce ministère. Cela m’a été remis par le préfet du département du Ndé», a indiqué Etienne Njomi. Et de poursuivre : «J’ai pensé qu’une telle personnalité qui se penche sur ma personne, la moindre des choses, c’était une réponse. Même s’il fallait la gribouiller».

Il faut souligner que sa réponse est contenue dans une enveloppe, adressée au couple présidentiel. Cette enveloppe a été remise à la Ministre Nalova Lyonga. Tout en saluant la bravoure de son hôte face à cette situation, l’autorité ministérielle l’a rassuré que sa lettre sera transmise à qui de droit dans de brefs délais.