Camille Gottlieb : son décolleté vertigineux fait fondre les internautes (photo)

Après le confinement, c’est le temps d’évasion. Et Camille Gottlieb, la fille de Stéphanie de Monaco ne semble pas s’en priver. La sublime femme s’est affichée mardi 23 juin en bikini et le moins qu’on puisse dire, elle a chaviré des cœurs.

Camille Gottlieb a enflammé la toile ce mardi 23 juin. En profitant de sa liberté d’après le confinement, la fille de Stéphanie de Monaco a ébloui les internautes avec photographie d’elle en maillot de bain sur son compte Instagram.

Plusieurs clichés dans lesquels, la jeune femme apparaît allongée tranquillement sur le côté, au bord d’une piscine, à Monte-Carlo. D’une main, elle tient son chapeau de paille en l’air, ce qui permet à ses fans de voir l’un de ses tatouages : une tête de lionceau.

Sur cette photographie, Camille Gottlieb est mise en valeur par le haut de son bikini bleu avec des motifs floraux. Un maillot de bain qui dévoile son décolleté plongeant. Il n’en fallait pas plus pour enflammer la Toile. Ses abonnés sont sous le charme.

«Such a pin up», «De plus en plus belle», «Magnifique», «Une sirène», «Très mignon bikini», s’enthousiasment des internautes parmi ceux qui se sont contentés d’émoji en forme de cœur. Et ce n’est que le début des vacances…