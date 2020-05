Campagne électorale au Bénin : l’invite de la mairie de Cotonou aux partis politiques

Ce jeudi 14 mai 2020, l’ancienne ministre du commerce Sofiath Onifadé Baba Moussa, Coordinatrice des Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) dans la 19ème Circonscription électorale et ses militants ont acté leur adhésion à la mouvance présidentielle par le biais du parti Bloc Républicain (BR).

Convaincus par les résultats tangibles des efforts de développement du président Patrice Talon, Sofiath Onifadé Baba Moussa et d’autres candidats sur la liste FCBE dans la 19ème Circonscription électorale ont décidé de monter sur le Cheval blanc cabré, tournant ainsi dos à leur ancienne formation politique.

«La détermination et la rigueur du Chef de l’Etat ont séduit plus d’un… Grâce aux actions phares menées par le régime de la Rupture, nous sommes fiers et contents que Porto-Novo ait retrouvé ses attributs de ville capitale… Nous sentons que Porto-Novo est entrain de bouger ce qui nous motive à nous engager davantage à soutenir le Président Patrice Talon dans toutes ses œuvres», ont-ils souligné.

Contrairement à leur désormais ex-parti, les démissionnaires pensent que le Bloc Républicain est un parti idéal pour la construction dans la solidarité vers un développement du Bénin.

«Oui nous avons été déçus au sein de notre parti d’hier, non pas parce que les problèmes qui surviennent étaient insurmontables, mais ils devenaient persistants et nos dirigeants les géraient par manque de conviction, manque de solidarité tandis que de l’autre côté, même s’il y a des problèmes, tout se règle en toute discipline et courtoisie sans que les choses ne soient ébrutées par ci et par là», ont-ils déploré.

Fermant définitivement la page Cauris, ils s’engagent à travailler aux côtés du Président Patrice Talon pour la réussite de son mandat. «Unissons-nous autour du Chef de l’Etat à partir du Bloc Républicain pour un Bénin gagnant», ont lancé les démissionnaires. Par ailleurs, ils ont invité leurs militants en âge de voter à accorder leurs suffrages aux candidats du parti du Bloc Républicain le 17 mai prochain.

Présent à cette cérémonie, le superviseur du Bloc Républicain à Porto-Novo pour les communales, le Ministre Jean-Claude Houssou est très heureux d’accueillir la nouvelle adhérente. Il a salué la pertinence du choix du parti BR faits par les candidats et militants FCBE de la 19ème circonscription électorale. «C’est un honneur de vous avoir avec nous», s’est-il réjoui.