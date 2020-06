Cardi B dément utiliser un faux compte Instagram pour insulter ses collègues

En se réveillant ce matin, Cardi B a découvert qu’elle était tendance sur les réseaux sociaux mais pas pour les bonnes raisons.

Les hashtags «CardiBIsOverParty» et «CardiBIsCanceled» arrivaient en tête car certains internautes sont persuadés qu’elle possède un faux compte Instagram pour insulter, ni vu ni connu, d’autres artistes féminines, dont Ariana Grande . La rappeuse a mis les choses au clair tout de suite.

«Alors je me suis réveillée. Je vois qu’ils essaient de faire cette CardiBIsCanceledParty… Je vois ces gens, je suppose qu’ils éditent ou prétendent que j’ai un faux Instagram. Ils prétendent que Lil ‘Kim et mon coiffeur, maquilleur et ma sœur suivent cette page, et ce n’est pas le cas. Ils ont même photoshoppé de faux commentaires de mon coiffeur… Je ne parle même pas à Lil ‘Kim… Je ne la connais pas très bien personnellement. Je ne sais même pas pourquoi vous voulez tellement que j’aie des problèmes avec ces gens. “Oh, elle déteste toutes les autres femmes”, je ne suis même pas comme ça… Arrêtez d’essayer d’inventer ces conneries… Ne racontez pas de mensonges à mon sujet. C’est fatigant, c’est pénible», a-t-elle lancé dans une note vocale sur Twitter.