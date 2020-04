Cardi B hospitalisée et confinée, elle rassure ses fans sur son état de santé (Vidéo)

Après avoir annoncé à ses fans qu’elle a été hospitalisée suite à des douleurs abdominales, la chanteuse américaine Cardi B est venu les rassurer de son état de santé.

Dans une vidéo postée sur son Instagram, Cardi B a révélé qu’elle se portait bien. Le rapport des médecins indique que Belcalis Marlenis Almánzar (le vrai nom de Cardi) souffre de douleurs à l’estomac depuis le 28 mars 2020. Alors qu’elle avait de plus en plus mal, elle s’est rendue à l’hôpital le 1er avril. Toutefois, il ne s’agit pas d’un poisson d’avril !

La jeune femme hospitalisée s’inquiétait d’avoir attrapé le coronavirus. Finalement, elle a rassuré ses fans sur Twitter : «Je suis allée aux urgences hier soir parce que j’ai de sérieux problèmes à l’estomac depuis quatre jours et je me sens mieux. J’espère que je ne ressentirai plus rien demain».

Même si elle a supprimé son tweet quelque temps après, son message n’est pas passé inaperçu auprès de ses fans. Maintenant, ils sont beaucoup moins inquiets !

Cardi B n’a d’ailleurs pas caché son exaspération suite à la visite de son mari Offset à l’hôpital. La jeune femme a même publié une vidéo dans laquelle elle pousse un coup de gueule sur Instagram !

«Le grand public, ceux qui ont des jobs et des salaires normaux, la classe moyenne et les plus pauvres ne se font pas traiter comme les célébrités et tout le reste», commence-t-elle.

«Ils ne reçoivent pas leurs résultats de test au coronavirus dès le lendemain», s’énerve Cardi B devant sa caméra. En bref, elle trouve l’accès aux soins complètement injuste !

La vidéo de la maman de la petite Culture, bientôt 2 ans, atteint 20 millions de vues. Elle espère qu’un membre du gouvernement américain entendra son discours !