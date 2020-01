Cardi B : la rappeuse rend un vibrant hommage à sa mère décédée

Derrière son apparence de dure à cuire, la rappeuse Cardi B est une grande sentimentale. La preuve ce lundi 6 janvier : sur son compte Instagram, elle a publié une vieille photographie de sa mère et en a profité pour lui rendre un petit hommage.

Cardi B cultive cette image de rappeuse sans limites. Quand ce ne sont pas ses tenues affriolantes ou particulièrement mal ajustées, ses démonstrations d’affection en plein concert avec son compagnon, le rappeur Offset, c’est bien son tempérament agressif qui retient le plus l’attention.

Récemment accusée d’agression des suites d’une bagarre dans un club de strip-tease new-yorkais , elle s’est évidemment présentée tribunal en véritable diva.

Mais derrière cette carapace se cache une grande sensibilité qu’elle laisse sourdre de temps en temps. Il y a quelques semaines, elle rendait ainsi hommage à sa soeur, la mannequin Hennessy Carolina, en publiant une photo d’elles enfants.

Une image du passé qui avait particulièrement impressionné sa communauté. La chanteuse vient de réitérer l’expérience en publiant une photographie de feu leur maman sur son compte Instagram, ce lundi 6 janvier.

«Je sais que tu nous observes»

Dans la légende accompagnant le cliché, la jeune femme de vingt-sept ans explique qu’elle et sa soeur ont aperçu beaucoup d’heures miroirs, coïncidence qui indiquerait la bienveillance d’un ange gardien pour les passionnés d’astrologie et autres mysticismes.

«Récemment, moi et ma soeur avons aperçu des 11h11 et 4h44 bien trop souvent, et j’ai beaucoup rêvé de ma mère. Elle, toute vêtue d’or et d’un blanc lumineux » écrit-elle en préambule, avant de s’adresser directement à sa maman disparue :

«Je sais que tu nous observes. Je me demande simplement ce que tu essaies de nous dire. J’en suis anxieuse ! Ça va être une bonne année». C’est tout le bien qu’on lui souhaite !