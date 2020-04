Cardi B : son message à ses fans en cette période de pandémie

La star du rap américain Cardi B a exhorté ses abonnés sur Twitter à «arrêter de pleurer et à rester à la maison».

La rappeuse de 27 ans a lancé un appel de ralliement à ses 11 millions de followers sur la plateforme de micro-blogging, affirmant que bien qu’elle se sente frustrée par la situation actuelle, il est important que le public reste discipliné et résiste à la tentation de sortir.

Target and Walmart are open and they are consider “essential “ I love my high end clothes but target Tshirts and tights will do !Stop crying and stay home ! https://t.co/IBd0XwASf7

