Cardi B : sur Instagram, elle arbore une coiffure similaire à celle de son mari

Cardi B et Offset sont ensemble depuis un petit bout de temps. D’ailleurs, le duo semble très complice. Au point où la rappeuse veut imiter la coiffure de son chéri.

Cardi B est très fière de son mari. Il y a de cela une semaine, la belle se vantait des débuts d’Offset sur petit écran. Cette fois-ci, l’interprète de «I Like It» a dévoilé une nouvelle coiffure, sur sa story Insta. Et on peut le dire, l’inspiration n’est pas sans nous rappeler quelqu’un.

On peut le dire, Cardi B a le sens du style. Elle aime afficher ses tuniques et ses coiffures toujours plus décalées les unes que les autres. Instagram est un peu son exutoire, il faut croire. Elle s’y dévoile même parfois dans le plus simple appareil, comme cette fois où son sein débordait dans la main d’Offset, alors sur le tapis rouge.

Une attitude en somme très sulfureuse et décomplexée. On s’attend donc à voir la belle twerker avec des tresses sur le crâne et fouetter l’air, tout en bougeant ses hanches. Pas difficile, pour la belle, qui aime se filmer elle et ses copines sur le dancefloor. Elle a même un sacré déhanché !

Cardi B est en tout cas quelque peu discrète, même si on sait qu’elle va aussi intégrer le casting de Fast & Furious 9. De quoi ravir les fans de bolides et de jolies filles de la trempe de la rappeuse à scandales ! On espère aussi à une collab avec son chéri Offset. Wait and see !