Carla Moreau est ravie ! Elle vient de fêter sa première fête des mères avec Ruby

Carla Moreau est une maman comblée ! La star a fêté sa première fête des mères avec Ruby et Kevin. Et cette dernière ne risque pas d’oublier cette journée de sitôt !

La photo de Kevin a fait fureur sur la toile. En effet, nous pouvons voir Carla Moreau et Ruby plus proches que jamais. La jeune maman porte sa fille et s’affiche tout sourire. Il n’en fallait donc pas plus pour séduire les fans !

Les internautes ont d’ailleurs été nombreux à féliciter la petite famille. «Première fête des mères c’est magique». «Profitez bien de cette journée», «Elles sont si jolies», «Adorable», »Vous êtes si mignons !» peut-on ainsi lire parmi les réactions !

Pas de doute : Carla Moreau n’est donc pas prête d’oublier ce jour unique ! On lui souhaite plein de bonheur avec sa fille et son chéri !