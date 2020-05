Carlton Cole révèle comment Wayne Rooney et Jermain Defoe l’ont amené à prendre du viagra

L’ancien champion cruiserweight et poids lourd, Evander Holyfield a annoncé qu’il reviendrait à la boxe à l’âge de 57 ans.

Le quadruple champion du monde des poids lourds se battra dans des combats d’exhibition pour la campagne de charité «Unite 4 Our Fight» dans les prochains mois.

Partageant une vidéo de sa formation, l’homme de 57 ans a révélé qu’il récolterait des fonds pour la campagne de charité «Unite 4 Our Fight».

Are you ready? The moment you've all been waiting for…

The Champ is back! 🥊 I'd like to announce that I will be making a comeback to the ring. I will be fighting in exhibition matches for a great cause: #Unite4OurFight. Learn more: https://t.co/dfSo0HvV2O pic.twitter.com/8PfrzalHty

