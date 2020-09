Carmen Sama crée le buzz avec les postures et la provocation intelligente : les fans restent sans voix

A chacun sa manière de procéder. Bien au-delà des messages c’est surtout avec sa forme physique et ses rondeurs que la veuve du Dahishikan, Carmen Sama communique et attire l’attention de ses fans.

De son défunt mari, Carmen Sama a hérité du sens de la communication et de la communion avec ses fans. Loin des clashes mais plus dans le tact et la subtilité. En effet, la veuve sait tout juste se mettre en valeur.

D’ailleurs, elle réussit à entretenir ses admirateurs à coups de vidéos de bonne humeur, de postes bienveillants et par moments de photos qui ne laissent personne indifférent. Et la preuve vivante avec les deux dernières en date qui ont fait tabac complet.

En oculence celle publiée il y a trois semaines alors qu’on lui attribuait une relation avec le Malien Lo Bathily, avec juste la mention «Mon dos». Quelques jours plus tard, la mère de Rafna rebelote avec une nouvelle photo marquée «Bon dimanche dans la paix du Christ».

Bien au-delà des messages c’est surtout les postures et la «provocation intelligente» des clichés qui créent le buzz. Avec 40000 vues en quelques heures pour chacune de ces publications et des débats à n’en point finir entre les partisans et les opposants aux photos.

Pour l’heure, la jeune Carmen avec ses 800.000 abonnées sur Instagram se délecte et rejoint presque le million de Eudoxie Yao mais elle est encore très loin de la «vieille mère» Emma Lohoues et ses 2,2 millions d’abonnés. Loin mais apparemment plus pour longtemps. En tout cas, il faut le dire et en un mot : Carmen Sama sait entretenir les réseaux sociaux.