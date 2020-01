Carmen Sama : critiquée, la veuve de Dj Arafat reçoit le soutien de Kamagaté

Depuis que Carmen Sama a lancé la marque de sa petite fille Rafna sur la toile, la veuve fait l’objet de nombreuses critiques. Beaucoup d’internautes se sont attaqués à Carmen pour avoir décidé d’afficher sa fille Rafna sur la toile.

Pour eux, la fillette a «besoin de grandir dans un environnement paisible loin des médias et des réseaux sociaux». Ils pensent que Carmen en fait un peu trop en affichant la petite Rafna.

Mais face à ces critiques, Carmen peut compter désormais sur le conjoint de Bamba Amy Sara, l’Homme Saga pour se sentir à l’aise. Devant ces critiques massives, Souleymane Kamagaté a joué le défenseur de l’ex conjointe de feu Arafat :

«Sache que les gens vont toujours parler… De son vivant, Arafat affichait Rafna, ça n’a choqué personne. Tant que tu peux user de stratégie pour ne pas tendre la main et t’occuper de toi et de ton enfant, vas y», a conseillé Souleymane Kamagaté.

L’homme Saga apporte un soutien indéfectible à Carmen : «Si appeler ton magasin de vêtements : DJ ARAFAT ou DJ RAFNA, ou YOROGANG, ou la CHINE peut te ramener de la clientèle, ne te gêne pas… Regarde ton cahier de dons et regarde ceux qui se plaignent, tu ne verras pas leur nom dans le cahier.

Ils n’ont rien donné et ils ne te donneront jamais rien. Ils attendent juste que tu gaspilles l’argent que tu as eu et qu’on fasse SOS pour s’occuper de ta fille, venir t’insulter et te traiter d’inconsciente. Continue d’entreprendre et de monter des business. Tu as lait pour boire ton café, à cause de bouche des gens, tu vas boire café Baoulé», a laissé entendre Souleymane Kamagaté.