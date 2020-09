Carmen Sama : déjà un autre homme dans le lit de la veuve du Dahishikan

Après le deuil, les fans de la Daïshi Mother, Carmen Sama s’interrogent sur son prochain prétendant. Au dernier nouvelle, la mère de la petite Rafna sortirait avec un riche homme d’affaires malien.

Devenue une figure très connue des Ivoiriens, Carmen Sama, la veuve de DJ Arafat, essaie tant bien que mal de gérer sa popularité grandissante depuis le décès tragique de son phénomène de mari.

Mais en ce qui concerne son prochain compagnon, la barre est placée très haute car à chaque apparition aux côtés d’un homme, ce dernier est épié sur tous les coutures pour s’assurer qu’il peut assurer le train de vie de la jeune femme.

En effet, selon plusieurs indiscrétions de l’entourage de la jeune femme de 24 ans, rapportées par le magazine MJD (Mali Joli Dew), la mère de la petite Rafna sortirait avec un riche homme d’affaires malien.

Le Magazinz avance que depuis octobre 2019, soit deux (2) mois après le décès du Yôrôbô, la belle Carmen aurait enchaîné des allers-retours entre le Mali et la Côte d’Ivoire pour rencontrer son amant.

Elle aurait rencontré dans la capitale malienne à plusieurs reprises Lo Bathily, un sulfureux homme d’affaires connu pour avoir remis un chèque en bois de cinq milliards au fisc malien.

Des supputations qui n’ont pas encore eu de réactions de la part de Carmen Sama qui continue de laisser planer le flou sur son prochain mari. Par contre, Carmen s’est expliqué sur la photo qui a défrayé la chronique sur son poids ces derniers jours.

Les fraîches images de la veuve d’Arafat dj ont été difficilement identifiables. Certains ont jugé qu’elle était accoutrée et émaciée. En effet dans la mi journée du mardi 22 septembre 2020, Carmen Sama a lâché un cliché d’elle sur sa page Instagram avec l’accroche :

«Une femme forte est celle, qui pleure, qui sèche ses larmes et qui se relève pour continuer le combat». La jeune femme arborait un haut étriqué au niveau du buste et touffu sur le côté des bras, assorti à une jolie jupe orange ajustée.

Même si certains ont commenté que rien ne va sur le look de Carmen en se référant à sa paire noire comme une chaussure terne et son habillement comme ne la mettant pas en-avant, la remarque commune qui découlait de l’image était accentuée sur son poids.

Selon une internaute, Carmen a bien fondu: «On dirait une autre personne tu as trop maigri, ça doit sûrement être à cause du taf courage ma belle». Un autre plutôt paternel ajoute : «Carmen tu as dépérir c’est dû à quoi viens me voir tu vas bien expliquer sinon vraiment ma fille nonnnnn Jolina vient expliquer».

Une autre conseille à la Daïshi queen : «Que les problèmes, les blablas des gens ne t’affectent pas stp la mère, si tu es au régime, ok je respecte ta décision, mais si ce sont des soucis, reprend ta santé. Nous t’avons connu pleine».

Vu que l’apparence physique de la belle-fille de Tina Glamour est inhabituelle, certains ont daté l’image d’ancienne. Mais il s’agit belle et bien d’une fraiche photo.

Face aux inquiétudes de ses fans, carmen explique que le problème est sa jupe : «J’étais trop serrée dans cette jupe». Autrement dit, une jupe serrée amincit les bras et les jambes.