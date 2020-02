Carmen Sama et Tina Glamour désormais proches que jamais ? Le petit mot de Carmen qui séduit Tina

Entre Tina Glamour et Carmen Sama Tout semble aller pour mieux. Plus d’histoire. Depuis la cérémonie de lancement de la marque de vêtements de sa petite fille Rafna, Logbo Valentine, alias Tina Glamour et Carmen Sama sont plus que jamais proches.

Et cette belle complicité n’est prête de s’arrêter de si tôt. Sur son compte Instagram, Carmen Sama a laissé un joli petit mot à sa belle-mère Tina glamour. Un post dans lequel elle publie une photo de jeunesse de Tina : «C’est toi la plus belle», a mentionné Carmen.

Une belle déclaration d’amour à laquelle la mère d’Arafat n’est pas restée indifférente. «Merci ma fille», a réagit Tina Glamour au bel hommage de sa belle-fille Carmen Sama.