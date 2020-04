Carmen Sama (veuve de Dj Arafat) : «Le projet ne pourra sortir à la date prévue»

La veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, a annoncé le report de la réédition de l’album de son défunt mari en raison de l’épidémie de Coronavirus ou Covid 19. Le roi du Couper décaler Ange Didier Houon alias Dj Arafat est décédé le lundi 12 août dernier à la suite d’un terrible accident de moto.

Un décès qui a plongé toute la nation dans une grande consternation. Durant les obsèques de l’artiste, l’un de ses proches collaborateurs au sein de la Yorogang, Landry Agban, avait révélé que le Beerus Sama avait encore de nombreuses chansons qui n’ont jamais été dévoilées au grand public.

Il a donc rassuré que de nouvelles oeuvres de Dj Arafat seront progressivement mises sur le marché afin de toujours égayer les mélomanes du Couper décaler. Le premier titre dévoilé à titre posthume fut le morceau «Kong» ou «la danse du gorille». Un clip a même été publié sur la chaîne YouTube du Daishikan.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette chanson a été très appréciée par de nombreux chinois (fans d’Arafat). Afin de poursuivre la pérennisation des oeuvres du défunt artiste, sa maison de production Universal Music Africa se prépare activement à la réédition de l’album de Dj Arafat intitulé «Renaissance».

Cet album dont la sortie était initialement prévue pour ce 10 avril, devrait comporter quelques nouvelles chansons du boss de la Yorogang. Cependant, en raison de l’épidémie de Coronavirus qui sévit dans le monde et plus particulièrement en Côte d’Ivoire, la sortie de la réédition de l’album de Dj Arafat a finalement été reportée, à la grande déception des chinois qui attendaient impatiemment cet album.

C’est la veuve de l’artiste, Carmen Sama, qui a livré l’information via une publication sur son compte Instagram. «Coucou la famille. Nous avons vu tous vos messages concernant Arafat et la réédition de son album. Ça fait plaisir de voir que vous lui portez tant d’amour. Malheureusement, nous avons le regret de vous annoncer que le projet ne pourra pas sortir à la date prévue bien évidemment à cause de la pandémie qui touche le monde entier», a écrit la mère de la petite Rafna Houon, qui réserve tout de même une petite surprise aux fans du Yôrôbô.

«Néanmoins, nous vous offrirons une surprise ce dimanche 12. Restez connectés», a ajouté Carmen Sama qui fait référence à une chanson de Dj Arafat intitulée «Péter les plombs» qui a été réalisée en featuring avec l’artiste camerounais Tenor.