Carnet noir : un député de l’UP éploré

La coopération belge a fait don ce mardi 14 avril 2020 de deux ambulances médicalisées au Bénin. Les deux véhicules ont été reçus par le secrétaire général du ministère de la santé, Ali Imorou Bah Chabi.

D’un coût global de 53 millions de francs CFA, les deux ambulances médicalisées selon le chef de la coopération belge à l’ambassade de la Belgique près le Bénin, Mélanie Schellens, est l’expression de la solidarité du Royaume de la Belgique à soutenir le gouvernement béninois dans sa politique de lutte contre la pandémie du Coronavirus.

#CORONAVIRUS – La Coopération belge offre deux ambulances au Bénin.

Ces deux ambulances sont entièrement médicalisées et disposent des équipements nécessaires pour le transport sécurisé des personnes avec notamment la disponibilité à bord d'oxygène et d'aspirateurs.#Covid19bj 👇 pic.twitter.com/UN8mh7W8Lo — Gouvernement du Bénin 🇧🇯 (@gouvbenin) April 15, 2020

Les ambulances sont entièrement médicalisées et disposent de bouteilles d’oxygène, de respirateurs et plusieurs autres équipements nécessaires pour la stabilisation et le transport des patients.

Pour le secrétaire général du ministère de la santé, Ali Imorou Bah Chabi, représentant le ministre Benjamin Hounkpatin à la réception des véhicules, ce don est une ènième preuve de l’engagement de la Belgique aux côtés du Bénin.

Ces deux ambulances selon, vont faciliter le transport des patients sur les différents sites de prise en charge du Covid-19. Le Bénin compte 35 cas confirmés de Coronavirus dont 18 guéris, 16 sous traitement et 01 décès.