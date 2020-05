Caroline Receveur : clashée pour son comportement depuis le déconfinement, elle riposte

Alice Detollenaere a illuminé les réseaux sociaux ce mardi 12 mai. La ravissante jeune femme de 33 ans a partagé sur son compte Instagram un cliché d’elle qui risque de donner des envies d’évasion. Elle y prend la pose sans doute dans une cour intérieure, dont les murs sont peints en jaune.

Elle y apparaît légèrement maquillée et les cheveux coiffés en arrière, dégageant son joli visage. Mais surtout, Alice Detollenaere est simplement vêtue d’un maillot de bain deux pièces mettant son superbe corps en valeur.

Il s’agit d’un bikini à motifs floraux de la marque française Dag Adom et coûtant seulement 30 euros. «J’ai refait la déco chez moi, du coup j’ai un nouveau maillot de bain», s’amuse-t-elle en guise de légende.

Pas de chance, la chérie de Camille Lacourt ne va pas pouvoir l’utiliser de sitôt. Si le déconfinement progressif a débuté, les déplacement à plus de 100km restent interdits, hors motifs professionnels et familiaux impérieux. Et si l’accès aux plages est autorisé dans certaines régions, les pique-nique et la bronzette y sont toujours prohibés.

A défaut donc de pouvoir exhiber son maillot de bain en dehors de chez elle, Alice Detollenaere le fait sur les réseaux sociaux. Et ce, pour le plus grand plaisir de ses fans. Elle qui a perdu quelque peu confiance en elle après son cancer du sein va pouvoir se rassurer grâce aux commentaires de ses abonnés. Ils sont unanimes : elle est tout simplement sublime.

«Cette bombasse», «Y a pas à dire, tout est magnifique sur cette photo, les couleurs, le maillot et sans oublier le modèle», «De toute beauté ! Bisous rayon de soleil», «Tellement belle», «Superbe», «Une bombe», «Popopopooooo cette beauté», estiment ainsi certains internautes. Mais celui qui est très certainement le plus sous le charme d’Alice Detollenaere n’est autre que son amoureux, Camille Lacourt. L’ancien nageur a commenté d’un simple mais très significatif : «Outch».

Voir l’image