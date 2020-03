Cérémonie des Oscars 2020 : Eminem, le rappeur explique ce qui a foiré !

Eminem a connu des difficultés techniques extrêmes lors de sa performance aux Oscars, mais personne ne l’a remarqué.

Quand Eminem est monté sur scène en plein milieu de la cérémonie des Oscars 2020, tout le monde dans la foule et à la maison a été surpris. Pour commencer, le rappeur ne quitte presque jamais sa maison. Et lorsqu’il le fait, c’est pour quelque chose d’énorme.

En plus de cela, son single «Lose Yourself» qu’il a interprété, est sorti plus de dix ans auparavant, ce qui rendait son apparition d’autant plus confuse. À l’œil nu, il semblerait que sa performance se soit déroulée sans accroc.

Cependant, lors de sa récente apparition sur le podcast Hotboxin’ de Mike Tyson, il a expliqué ce qui avait mal tourné.

Après avoir terminé le premier couplet, Eminem raconte à Mike Tyson qu’il a senti quelque chose pendre entre ses jambes avant de réaliser que le micro qu’il avait accroché à sa ceinture s’était détaché. Rien de tout cela n’a été montré à la caméra, mais il a apparemment essayé frénétiquement de le remettre en place et, quand il a finalement réussi, la chanson était déjà terminée.

«On a répété pour ça… Je connais les paroles de «Lose Yourself», mais on a répété ce live encore et encore pour ne pas foutre la performance en l’air. Et c’était la seule chose que nous n’avions pas prévue. Et bien sûr, ça s’est mal passé. J’étais genre «bordel…»

Regardez l’interview dans son intégralité ci-dessous: