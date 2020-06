C’est chaud avec Josey ! La chanteuse ivoirienne offre un zoom XXL de ses fesses

Ce samedi 27 juin, Josey a encore gâté ses fans en affichant ses courbes parfaites sur son compte Instagram. La bombe a dévoilé un shooting ultra sexy.

Les fans de Josey vont être ravis ! La top a partagé une nouvelle série de photos sur Instagram. Et le résultat est plutôt sexy… On vous laisse découvrir !

Josey n’a pas peur de s’afficher sur la toile ! En effet, la jolie brune adore partager des photos avec ses fans. Et cette dernière ne rate aucune occasion pour afficher son corps de rêve !

Hier, Josey a encore gâté sa communauté. La star prend la pose de dos et dévoile alors ses fesses en premier plan. Cette photo sexy a fait le tour de la toile. Il faut dire que Josey est ultra sexy ! Les internautes ont donc été nombreux à réagir sur la toile!

«Kossôssô… il y’a des gens qui n’ont pas besoin de Logiciel. La nature les a gâté 😂😂😂😂😂… JOSEY Wallaye que tu donne envie d’avoir des RONDEURS.», «C’est dame est une véritable bombe.Trop canon», «Faut croire que la tata es en bonne santé hein. Patiiiii 💗👍😂».

«Ces toutes mes fesses tu as pris 😂, Tchia. Trop belle 🥰», «Quand ma maman est là jusqu’à mais quand elle veut frappé iyeuuuu elle frappe fort yapa artifices dedans elle force pas même tt es naturel sur go la pouahhh est ce que ya deux comme toi même tu es simple et Belle c’est ta force même tchia 😅».

«🔥🔥 tu brûles la mère ❤️», «Toi là tu n’es pas bien tu as tout pris chez Dieu là-bas jusqu’à nous mêmes on a rien eues. Toi seul t’es opi tu sais chanter 🎤. 🥰», «Mes yeux me font mal devant toute cette générosité africaine ❤️❤️», «Magnifique oh tu a un vraiment un beau corps forme guitare 😊».

Comme toujours, la chanteuse fait l’unanimité ! La jolie brune a l’habitude de faire le buzz sur Instagram. Et cette dernière a encore frappé fort avec ce shooting torride !

Les internautes ne peuvent plus se passer de la star ivoirienne. Ces derniers sont de plus en plus nombreux à la suivre sur Instagram. Pas de doute : la bombe n’a pas fini de nous surprendre ! On a donc hâte de découvrir ses futurs clichés ! Et vous, qu’en pensez-vous ?