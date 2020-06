«C’est très dangereux» : Heiko Maas compare Donald Trump aux populistes

L’approche de Donald Trump à l’égard des manifestations qui ont récemment frappé les États-Unis a été considérée par le chef de la diplomatie allemande comme populiste et «très dangereuse», relate le journal Bild am Sonntag. Il a toutefois espéré que le partenariat entre les deux pays résisterait aux critiques.

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a comparé Donald Trump aux populistes qui tentent de mobiliser leurs partisans en polarisant la société.

«Aux États-Unis, de nombreux journalistes ont été poursuivis et attaqués pendant la couverture des manifestations. Trump qualifiait les journalistes d’ennemis du peuple et de formes inférieures de vie. Ce comportement nous est familier des populistes du monde entier. […] C’est très dangereux», a déclaré le ministre dans une interview à l’hebdomadaire Bild am Sonntag.

Heiko Maas avait plus tôt critiqué les menaces du Président états-unien de déployer des troupes pour mettre fin aux manifestations qui ont frappé les villes américaines après la mort de l’Afro-Américain George Floyd tué lors de son interpellation par la police. Le ministre a déclaré qu’«au lieu de jeter de l’huile sur le feu» il fallait chercher la réconciliation.

Selon Maas, Washington n’a pas encore répondu à ses critiques. «Mais quel que soit le locataire de la Maison-Blanche, je suis sûr que notre partenariat avec les États-Unis est si étroit et indestructible qu’il résiste aux critiques», a-t-il souligné, ajoutant que le problème du racisme n’existait pas seulement aux États-Unis.

Des manifestations aux USA

Dans plusieurs grandes villes américaines, des manifestations et des violences urbaines se sont produites après l’homicide de George Floyd à Minneapolis le 25 mai tué lors de son interpellation par un policier. Les protestations ont été marquées par des violences, pillages et confrontations avec les forces de l’ordre.