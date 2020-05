«C’est une bêtise» : Jessica Thivenin regrette d’avoir craqué pour la chirurgie esthétique

On ne compte plus les candidates de télé-réalité qui sont passées par la case chirurgie esthétique. Si, à une époque, elles préféraient ne pas évoquer leurs opérations, ce procédé s’est désormais banalisé. En effet, nombreuses sont les personnalités issues de ce milieu à évoquer et exhiber fièrement leur nouveau corps sur les réseaux sociaux.

Ce fut notamment le cas pendant très longtemps de Jessica Thivenin. L’ancienne star des Marseillais a toujours été adepte de la chirurgie esthétique, à tel point qu’elle en a usé pour se refaire le nez, le menton, la poitrine et pour repulper ses lèvres. Mais depuis qu’elle est devenue maman de l’adorable petit Maylone, l’épouse de Thibault Garcia regrette certains de ses choix, notamment celui de se refaire les seins.

Via sa story Instagram ce mercredi 20 mai 2020, elle explique : «Hier soir je m’amusais à regarder mes photos quand j’étais enceinte. Je ne m’en rendais pas compte mais j’avais des tétés énormes ! D’ailleurs en parlant de tétés, si vous êtes jeunes, ne faites pas la même erreur que moi !»

Jessica Thivenin poursuit en confiant avoir eu du mal à accepter de voir sa poitrine devenir un véritable foyer pour vergetures. Un changement physique naturel qui l’a fait reconsidérer son point de vue vis-à-vis de la chirurgie esthétique.

«Faites d’abord un enfant et ensuite faites l’opération si vous en avez vraiment envie. Comme je les avais fait gros de base, quand ils ont dégonflés après l’accouchement, ça m’a fait des vergetures. J’en ai plein et mes seins sont moins bien qu’avant. Donc c’est le conseil que je peux vous donner»

Néanmoins, Jessica Thivenin envisage d’avoir une nouvelle fois recours au bistouri dans le futur, après avoir donner des frères et soeurs à Maylone. «Je pense que je les ferai refaire encore après mon deuxième ou troisième enfant. Une fois que j’aurais eu toutes mes grossesse, je me ferai refaire la poitrine parce que justement j’ai des dégâts. Et si vous êtes vraiment complexées, faites l’opération dont vous avez envie mais ne faites pas de gros seins. Parce que si vous faites XXL comme moi, c’est une bêtise et ce sera plus compliqué pour la suite», prévient-elle. Le message est passé !