Cette actrice nigériane a besoin d’une compagnie masculine

L’actrice de Nollywood, Uche Elendu a déploré sa solitude, révélant que la vie, en tant que mère célibataire de deux enfants, n’est pas facile.

«Ce n’est pas facile de ne pas être marié et de ne pas avoir d’homme à moi. Mais j’ai des enfants qui me tiennent compagnie tout le temps. J’interagis avec eux, je m’occupe d’eux et je leur enseigne. En tant qu’entrepreneur, je fais également des recherches et des relations avec mes clients», dit-elle.

La star de cinéma a également exprimé ses inquiétudes après avoir appris qu’un de ses collègues qui avait récemment assisté aux African Magic Viewers Choice Awards (AMVCA) avait été testé positif pour le coronavirus.