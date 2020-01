Cette légende du football turc a connu une fin malheureuse

La légende du football turc, Hakan Sukur a connu une triste fin. Après sa retraite, la vie de l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football turc et emblématique attaquant de Galatasaray dans les années 90 et au début des années 2000, a pris une autre tournure.

Dans une récente interview, Hakan Sukur a révelé qu’il conduisait maintenant pour Uber aux États-Unis après avoir été contraint de fuir la Turquie.

En effet, le malheur a frappé à la porte de l’ancien joueur turc lorsqu’il a choisi de se lancer en politique. Une entrée en politique qui a plutôt bien commencé. Trois ans plus tard, il était élu au parlement sous l’étiquette du parti présidentiel, l’AKP, un mouvement islamo-conservateur.

Mais les choses ont commencé à mal tourner pour la légende du football turc après son désaccord avec le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan. Hakan Sükür démissionnait deux ans après le début de son mandat, pour se lancer dans l’opposition.

Il sera plus tard considéré comme étant un proche du prédicateur Fethullah Gülen, à l’origine en 2016 du coup d’Etat manqué contre le gouvernement en place. De là, les choses virent à la dramatique. Mais l’ancien footballeur, a toujours nié son implication dans ces troubles.

C’est lors d’une interview avec la publication allemande Welt am Sonntag, que Sukur a révélé que les choses sont devenues difficiles pour lui après que le président Erdogan l’ai accusé d’avoir participé à un coup d’État manqué.

«Je n’ai plus rien, Erdogan a tout pris: mon droit à la liberté, la liberté d’expression et le droit au travail», a déclaré Sukur.

«Personne ne semble capable d’expliquer mon rôle dans ce coup d’État. Je n’ai jamais rien fait d’illégal, je ne suis ni traître ni terroriste».

«Je pourrais être un ennemi [de] ce gouvernement, mais pas l’État ou la nation turque. J’aime mon pays. Après la rupture avec Erdogan, j’ai commencé à recevoir des menaces. Le magasin de ma femme a été attaqué, mes enfants ont été harcelés, mon père a été emprisonné et tous mes biens confisqués».

Placé sous protection de la police pendant un temps aux Etats-Unis, il a été contraint d’enchaîner les petits boulots.

«J’ai donc déménagé aux États-Unis, au début, je dirigeais un café en Californie, mais des gens étranges continuaient à entrer dans le bar. Maintenant, je conduis pour Uber et je vends des livres», explique-t-il.

Hakan Sukur a remporté un total de 14 titres majeurs, inscrit 330 buts en 713 matches professionnels. Le joueur de 48 ans a même inscrit le but le plus rapide de la Coupe du monde, en 2002. Drôle de destin n’est-ce pas ?