Cette star se fait attaquer en voulant se montrer généreuse

Depuis que l’Australie est sous le courroux des feux de forêts destructeurs, nombreuses stars ont émis la volonté d’apporter leur soutien au pays. C’est le cas de Nicole Kidman, Selena Gomez ou encore Pink.

Tout comme ces dernières, Nabilla a également souhaité fait un don à l’Australie en guise de soutien. Mais elle se fait vite tacler pas certains internautes.

«Je viens de faire un don pour l’Australie et les 500 millions d’animaux qui ont brûlé. Ça me fend le cœur rien que d’en parler. J’ai envie de pleurer. Je ne dirai pas le montant car c’est quelque chose de personnel. Il y a des milliers d’hectares qui ont brûlé en Australie c’est une catastrophe. Les images sont justes terribles. On est très sensibles à tout ça», a-t-elle écrit sur Snapchat.

Son geste a été salué par certains abonnés mais d’autres ont trouvé quelque chose à redire. Ils lui ont reproché de ne pas dévoiler la somme qu’elle a donnée.

Elle a donc mis les choses au clair dans un second message : «Concernant mon don pour l’Australie, mon but premier était de motiver les gens à faire de même. Tout simplement. C’est pour ça que je ne vous ai pas communiqué la somme. C’est pas ça le but, de dire qui a donné combien. Le but c’est de motiver les personnes à le faire si elles peuvent se le permettre. Donc oui pendant l’année je fais des dons. Je ne dirai pas où, ni pour qui, ni comment. Mais je fais beaucoup de dons. Je pars du principe que quand on veut aider les gens, quand on a la chance de bien gagner sa vie, il faut le faire», a-t-elle expliqué.