Cette star se fait voler son trophée FIFA The Best

La célèbre star et capitaine lyonnaise, Wendie Renard a connu une mésaventure avec son précieux trophée FIFA The Best. La patronne de la défense de l’équipe française de football féminin qui a été récompensée par la FIFA comme l’une des meilleures joueuses de l’année 2019 avec le trophée de meilleure défenseure aux FIFA The Best Awards édition 2019, s’est fait voler son trophée.

En effet, le trophée que Wendie Renard a récemment remporté lui a été dérobé dans un train. C’est à travers une publication sur twitter que la joueuse a fait savoir ce qui lui était arrivé.

«Hier, j’ai pris le train Paris-Lyon de 9h56 (sans arrêt) et je suis arrivée à 12h à la gare Part-Dieu. Malheureusement pour moi, j’ai oublié ma valise cabine et dedans j’avais mes trophées (France Football et The Best). Je me suis rendu compte de cet oubli une fois arrivée chez moi. Je suis donc repartie en direction de la gare Perrache» a-t-elle fait savoir à ses fans et à tous les internautes.

Wendie Renard compte sur la bonne foi de celui qui lui a dérobé son trophée afin qu’il le lui restitue.