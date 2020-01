Chaîne des dépenses publiques au Bénin : les 275 candidats présélectionnés composent bientôt

Pour les nominations de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques, 275 candidats présélectionnés seront soumis à ces examens et subiront ensuite, en cas de succès, les enquêtes de moralité. Ainsi en a décidé le conseil des ministres de ce mercredi 15 janvier 2020.

Dans les tous prochains jours, il sera organisé, un test psychotechnique suivi d’entretiens individuels au titre de la deuxième campagne et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques. C’est ce qu’a décidé, le conseil des ministres d’hier mercredi 15 janvier 2020.

En effet, la campagne organisée du 23 octobre au 26 novembre 2019, a permis de retenir 275 candidats sur 536 dossiers physiques reçus en soutien aux 894 inscriptions en ligne. Il faut préciser qu’après le traitement des dossiers par le Comité technique du Fichier national, 111 candidatures au poste de Directeur de l’Administration et des Finances, 66 au poste de Spécialistes des Marchés publics, 65 au poste de Spécialistes en Gestion des Projets et 33 à celui de Directeur des Systèmes d’Information, sont recevables pour prendre part au test psychotechnique et aux entretiens.

Une deuxième campagne ouverte au titre de la constitution de la base de données du Fichier national aux emplois

Après la première campagne qui a connu, un succès, le gouvernement a décidé de lancer la deuxième campagne ouverte au titre de la constitution de la base de données du Fichier national d’admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques. Pour cette deuxième campagne, d’autres compétences se sont ajoutées à celles initiales des emplois de la chaîne des dépenses publiques.

En effet, cette politique du gouvernement élargit les emplois concernés ou éligibles, est une promesse de campagne du Chef de l’Etat et le signe de la détermination du Président Patrice Talon à dépolitiser l’administration publique et assurer une meilleure gestion des ressources de l’Etat.

Cette initiative permettra d’assainir les finances publiques et de l’instauration de la bonne gouvernance dans l’administration. Il faut mentionner qu’après l’égalité des chances aux concours de recrutement qu’instaure le gouvernement Talon, le gouvernement passe ainsi à une autre phase, celle de l’homme qu’il faut à la place qu’il faut, avec la reconnaissance des compétences sans aucune discrimination grâce à une procédure ouverte et objective.

Par Abdul Wahab ADO