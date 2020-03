Championnat national Ligue 1 : des responsables de «Dragons» FC convoqués

Après les agressions subies par l’arbitre du match Dragon FC Vs Esae FC de la 17ème journée de la Vitalor Ligue 1, Chaona Chamoussi Deen, le capitaine des «Dragons» FC et certains responsables de la fédération, ont été convoqués par la police.

La 17ème journée de la Vitalor Ligue 1 ne s’est pas terminée ce lundi 2 mars 2020 sur une note positive. Selon une publication des témoignages sur cette rencontre, l’arbitre qui a officié le match a été agressé après le coup de sifflet final.

Selon cette source, l’équipe des «Dragons» de l’Ouemé menait au score par un but à zéro jusqu’à la 94ème minute de jeu, quand un pénalty est intervenu et l’équipe d’Esae FC a égalisé le but.

Pris de colère, le capitaine des Dragons FC de l’Ouémé, Chaona Chamoussi Deen, s’en est pris à l’arbitre en contestant le but marqué. Sa démarche aurait suscité une foule de supporters du club de la capitale, a pris d’assaut l’aire de jeu avec des jets de pierres. L’arbitre brutalisé a vu son maillot déchiré.

Selon des sources policières, ce dernier aurait passé un très mauvais quart d’heure si les forces de l’ordre n’avaient pas fait preuve de promptitude et de professionnalisme pour le protéger des agresseurs et calmer la situation.

Une fois son intégrité physique retrouvée, l’arbitre central, Roméo Demahou, n’entend pas laisser l’affaire. Il porte plainte pour agression. Une enquête est alors ouverte et le capitaine Chaona Chamoussi Deen ainsi que certains responsables des Dragons FC, ont été convoqués pour être écoutés par la Police républicaine.

Par Messan DOHOU