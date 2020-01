Changement climatique : Russell Crowe a préféré rester chez lui, en Australie, pour protéger sa maison et sa famille

Russell Crowe n’était pas à Los Angeles pour la cérémonie des Golden Globes ce dimanche, mais l’acteur a voulu profiter de sa victoire dans la catégorie Meilleur Acteur dans une Mini-Série ou Téléfilm (The Loudest Voice) pour faire passer un message.

«Ne vous trompez pas, la tragédie qui se déroule actuellement en Australie est liée au changement climatique. Nous devons agir en nous basant sur la science, transférer notre main-d’œuvre sur les énergies renouvelables et respecter notre planète comme l’endroit unique et formidable qu’elle est», a lu Jennifer Aniston au nom de son confrère.

L’actrice avait expliqué quelques secondes plus tôt que Russell Crowe avait préféré rester chez lui, en Nouvelle-Galles du Sud, pour protéger sa maison et sa famille des incendies dévastateurs qui ravagent la région. 8,4 millions d’hectares ont déjà été détruits par les flammes et rien ne laisse envisager une sortie imminente de la crise. 23 personnes sont déjà décédées et plus de 500.000 animaux ont péri.

Thanks to the @goldenglobes .

What a cast I got to work with.

Naomi Watts, @WallisAnnabelle Sienna Miller, Aleksa Palladino @JoshStamberg @SethMacFarlane Simon McBurney and everybody else. They created a complete world. Their commitment, sensitivity and courage was inspiring. pic.twitter.com/AW9PtKwKF3

— Russell Crowe (@russellcrowe) January 6, 2020