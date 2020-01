Charles Blé Goudé : «Ce que Dieu a commencé, il va terminer»

Libéré sous condition au même titre que l’ancien Président ivoirien, Laurent Gbagbo, l’ancien Ministre de la jeunesse Charles Blé Goudé a célébré ce mercredi 15 janvier 2020 le premier anniversaire de son acquittement par la Cour Pénale Internationale (CPI). Occasion pour lui de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu’il a accompli et accomplira davantage dans sa vie.

C’est autour d’un repas amical que le Président du Cojep Charles Blé Goudé et ses avocats ont célébré ce mercredi 15 janvier 2020 le premier anniversaire de son acquittement par la justice internationale. En effet, c’est une manière pour l’ancien homme fort de la Côte d’Ivoire d’exprimer sa gratitude à ses avocats qu’ils considèrent désormais comme sa deuxième famille.

« 15 Janvier 2019 – 15 Janvier 2020 : Il y a exactement un an que grâce à votre travail, j’ai été acquitté, blanchi devant le monde entier. Plus que de simples avocats, vous êtes aujourd’hui ma deuxième famille. Aujourd’hui 15 janvier 2020, je voudrais vous traduire ma gratitude. Merci d’avoir accepté de partager ce petit repas avec moi», a-t-il déclaré. Ceci, à la satisfaction générale de ses conseils qui ont salué la démarche de l’ancien pensionnaire de la Cour Pénale Internationale (CPI).

Il n’a pas manqué de rendre grâce à Dieu pour ce qu’il a commencé et fera davantage dans sa vie. « Ce que Dieu a commencé, il va terminer », a-t-il martelé. Il faut rappeler que l’ancien Président Laurent Gbagbo et son ancien Ministre Charles Blé Goudé étaient accusés de «crimes de guerre et crimes contre l’humanité».

Libérés sous condition, Charles Blé Goudé est resté à la Haye dans l’attente d’un pays d’accueil alors Laurent Gbagbo a choisi la Belgique comme terre d’exil.